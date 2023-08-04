Україна долучилася до санкцій ЄС проти Ірану

Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за постачання ударних безпілотників до росії.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Окрім України, рішення підтримали країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

ЄС запровадив ці обмеження ще 20 липня. Вони включають заборону експорту із Євросоюзу до Ірану компонентів, які можуть використовувати у виробництві безпілотників. Також до санкційного списку потрапили 5 громадян Ірану, які займаються розробкою та постачанням БпЛА до росії.