У знищеній техніці РФ знаходять дедалі більше китайської електроніки – ОП

Сили оборони України виявляють дедалі більше електронних компонентів виробництва Китаю у захопленій та знищеній російській військовій техніці. Про це повідомив радник глави Офісу президента Владислав Власюк, пише Reuters.

Власюк, який консультує голову Офісу президента щодо санкційної політики, зазначив, що у російській військовій техніці “продовжують знаходити різну електроніку”, причому компонентів західного виробництва, за його словами, стає менше, але зростає кількість компонентів виробництва Китаю.

Компоненти китайського виробництва було виявлено, наприклад, у навігаційній системі безпілотників Орлан, які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії. Також китайські деталі були знайдені в системі управління вогнем російських танків, у яких раніше використовувалася французька електроніка.

За даними Власюка, Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників знайденої електроніки, і цю інформацію вже передано західним союзникам.

Серед компаній були згадані виробник зброї China North Industries Group (Norinco) та компанія-постачальник військової техніки Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів йдеться.

Агентство Reuters звернулося до МЗС Китаю із запитом, чи постачали китайські компанії компоненти для військової техніки РФ, і отримало відповідь, що “протягом усієї історії Китай налагоджував нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, зокрема й з Росією, на основі рівності та взаємної вигоди” і що “відносно експорту товарів військового призначення Китай завжди займав розумну та відповідальну позицію, якої дотримується і зараз”.

Reuters також цитує співробітника Norinco, який відмовився назвати своє ім’я та заявив, що компанія “не постачає до Росії компоненти військової техніки”.

Агентство нагадує, що цього тижня США додали в списки санкцій низку китайських компаній, у тому числі реселера супутникових зображень, який, за твердженням Держдепартаменту, передавав знімки території України організаціям, пов’язаним з терористичною групою Вагнера.