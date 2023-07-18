У збитому над Миколаєвом іранському дроні виявили деталі з країн Заходу та Азії

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у збитому вночі над Миколаєвом дроні були знайдені деталі з країн Заходу та Азії.

Він наголошує, що санкцій проти РФ замало, якщо у її дронах все ще є західні чи азійські комплектуючі.

“На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА”, – пише Єрмак.

Керівник ОП опублікував фото іноземного карбюратора двигуна іранського БпЛА та розповів, що росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На фото видно, що деталь виготовлена в Ірландії.

“На другому фото видно деталь із затертим серійним номером. Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду – це не може продовжуватись”, – додав він.

Єрмак наголосив, що Україна надає партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити.