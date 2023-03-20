Політика

У ЄС відреагували на ордер МКС на арешт Путіна

20 Березня 2023 07:52
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путін, суд, гаага

Європейський Союз підтримує рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС, яка була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

“Євросоюз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини (РФ, – ред.) Марії Львової-Бєлової, у зв’язку з підозрою в злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті війни Росії проти України”, – йдеться у документі.

Очільники держав та урядів країн-членів Європейського Союзу 15 грудня 2022 року привітали та “підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов’язані з російською агресивною війною проти України”.

Наразі ЄС розглядає рішення МКС як “початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема російського керівництва за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва”.

“ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць”, – йдеться у заяві.


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