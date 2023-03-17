Політика

У ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів для України в понеділок, – Reuters

17 Березня 2023 21:30
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зброя

Низка країн Європейського Союзу в понеділок, 20 березня, підпишуть проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

Про це агенції Reuters у п’ятницю заявив високопосадовець ЄС.

Посадовець не зміг підтвердити, скільки країн приєднаються до угоди про надання Україні боєприпасів, але висловив упевненість, що “в понеділок буде багато підписів”, а пізніше до ініціативи можуть долучитись інші держави.

“(Проєктна угода) є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі… По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед”, – зазначив він.


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