У Румунії проросійська сенаторка пропонує анексувати частину територій України

Міністерство закордонних справ ініціює накладення санкцій на румунську сенаторку Діану Шошоаке за загрозу національній безпеці.

Так у МЗС відреагували на заклики ультраправої політикині до захоплення частини української території на південному заході, про що повідомив представник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше Шошоаке, як пише digi24, запропонувала Києву “віддати історичні території, що належать нам, на яких проживають наші брати-румуни”.

Документ “Закон про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства та співробітництва між Румунією та Україною” внесли на розгляд парламенту 20 березня 2023 року. За ним Румунія має денонсувати договір з Україною у 2027 році.

Йдеться про острів Зміїний, північну частину Буковини, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), а також історичний Марамуреш.