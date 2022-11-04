У Росії призначили т. в. о. командувача Центрального військового округу замість Лапіна, звільненого за поразки в Україні, – росЗМІ

Начальник організаційно-мобілізаційного управління Центрального військового округу (ЦВО) генерал-майор Олександр Ліньков тимчасово виконуватиме обов’язки командувача військ ЦВО на час відсутності генерал-полковника Олександра Лапіна.

Про це “Ъ-Урал” розповіли у пресслужбі ЦВО, інформує “Коммерсант”.

Видання Ura.ru повідомляв, що Лапін пішов у тритижневу відпустку. Раніше ЗМІ повідомляли, що Олександра Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ “Центр” у військовій операції в Україні. Офіційно інформацію про це не підтверджують.

Влітку Путін дав генералу звання Героя Росії, а ось до осені на нього посипався шквал критики за провали російських військ на Донбасі. Одні пропагандисти писали, що Лапіна звільнили, інші – що він у довгій відпустці.

Олександр Лапін – командувач військ Центрального військового округу з 22 листопада 2017 року. Пройшов усі командні посади, а також очолював Загальновійськову академію ЗС РФ.

Лапін командував захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська, які зазнавали жорстоких бомбардувань російських окупантів під час штурму.

У травні він нагородив орденом свого сина підполковника Дениса Лапіна, який командував 1-м гвардійським танковим полком. Цей полк воював на Чернігівському напрямку та був майже повністю знищений.

Після успішної наступальної операції Збройних Сил України в Харківській області, а також звільнення Лиману на Донеччині, Лапіна почав жорстко критикувати Кадиров, який закликав зняти генерала з командної посади. З ним публічно погоджувався Пригожин.

Ліньков буде виконувачем обов’язків командувача військ ЦВО, до цього він обіймав посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління округу.