Політика

У Росії хочуть повернути дворічну службу в армії

3 Листопада 2022 11:52
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росія, армія

У Раді Федерації вирішили провести консультації із силовими відомствами щодо повернення дворічного терміну служби в армії.

Повідомляється, що збільшити термін служби в армії до 2 років запропонував так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет. За його словами, це необхідний захід, який потрібно ввести в найкоротші терміни.

Голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв також висловився за повернення в Росії дворічного терміну служби за призовом – комітет проведе консультації з цього питання із силовими відомствами.


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