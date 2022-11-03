У Росії хочуть повернути дворічну службу в армії

У Раді Федерації вирішили провести консультації із силовими відомствами щодо повернення дворічного терміну служби в армії.

Повідомляється, що збільшити термін служби в армії до 2 років запропонував так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет. За його словами, це необхідний захід, який потрібно ввести в найкоротші терміни.

Голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв також висловився за повернення в Росії дворічного терміну служби за призовом – комітет проведе консультації з цього питання із силовими відомствами.