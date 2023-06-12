Політика

У рамках наступного “Рамшатйну” обговорять подробиці “авіаційної коаліції” – Резніков

12 Червня 2023 07:55
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рамштайн, літаки

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ключовою темою наступного засідання союзників України у форматі Рамштайн 15 червня стане західна авіація.

За його словами, насамперед Україна очікує на продовження стабільної підтримки західних країн. На засіданні детально обговорюватимуть “авіаційну коаліцію” — це підготовка пілотів, техніків та інженерів, які обслуговуватимуть літаки.

“Це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції”, — заявив міністр.

Резніков зазначив, що в українську делегацію увійдуть представники Повітряних сил — командувач ЗС Микола Олещук виділив відповідальних офіцерів, які займатимуться підготовкою льотчиків та питаннями логістики.

Також порушуватиметься питання протиповітряної оборони, снарядів, амуніції та артилерії.

“Це війна ресурсів. Ресурсів — означає не тільки зброї, а й здібностей її ремонтувати, обслуговувати. Тому важливими для нас питаннями є відкриття хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, так і в дружніх прикордонних країнах”, — резюмував він.


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