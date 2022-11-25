У польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося.

Про це повідомило “Польське радіо“.

За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

“Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося”, – зазначив польський президент.

Президент Анджей Дуда додав, що вибухнули дві ракети — одна в Польщі, друга — в Україні.

“Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України”.

Анджей Дуда вкотре наголосив, що “це був трагічний випадок, який стався з вини Росії”.