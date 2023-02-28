У Пентагоні не очікують, що Росія зможе досягти якихось значних успіхів в Україні. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Reuters.

Як сказав Каль на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, у Пентагоні не очікують, що Росія отримає значні територіальні набутки в Україні найближчим часом і назвав ситуацію на фронті “виснажливою втомливою роботою”.

На думку Каля, немає підстав очікувати на якийсь прорив росіян в Україні, і Кремль не зможе “досягти значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того”.

На запитання конгресменів про передачу літаків Україні Каль сказав, що “для України це пріоритет, але не з трійки їхніх головних пріоритетів”.