Політика

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

10 Січня 2023 10:03
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війна, білорусь

У міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє “Європейська правда“.

“Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт”, – сказав він.

“Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все”, – додав представник Пентагону.


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