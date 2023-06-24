У Москві оголосили 26 червня неробочим днем. Пригожин заявив, що вже у Московській області

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що понеділок 26 червня буде в Москві неробочим днем “з метою мінімізації ризиків” на тлі оголошення режиму контртерористичної операції.

Згідно з повідомленням, заходи не торкнуться органів влади, міських служб, а також підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу.

У своїй заяві Собянін назвав існуючу ситуацію «складною» та припустив, що «в окремих кварталах та на окремих дорогах» міста може бути перекритий рух.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебувають у Московській області.

Пригожин зазначив: “Наші колони, навіть я, вже в Московській області. Зустрічайте”.