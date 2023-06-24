Політика

У Москві оголосили 26 червня неробочим днем. Пригожин заявив, що вже у Московській області

24 Червня 2023 18:34
65
читать на русском →
москва, заколот

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що понеділок 26 червня буде в Москві неробочим днем “з метою мінімізації ризиків” на тлі оголошення режиму контртерористичної операції.

Згідно з повідомленням, заходи не торкнуться органів влади, міських служб, а також підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу.

У своїй заяві Собянін назвав існуючу ситуацію «складною» та припустив, що «в окремих кварталах та на окремих дорогах» міста може бути перекритий рух.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебувають у Московській області.

Пригожин зазначив: “Наші колони, навіть я, вже в Московській області. Зустрічайте”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Червня 2023 20:51
27

Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку
24 Червня 2023 20:44
17

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках, – Маляр
24 Червня 2023 20:39
30

Якщо Пригожин протримається 48 годин, Путін втратить легітимність – Подоляк
24 Червня 2023 16:28
116

ЗСУ підтвердили звільнення території Донеччини, які були під окупацією з 2014 року
24 Червня 2023 15:09
168

Пригожин відмовився домовлятися з Кремлем, Путін виїхав з Москви, туди стягують техніку
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки