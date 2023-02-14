У Молдові назвали причину тимчасового закриття авіапростору

Причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд.

Про це повідомило Управління цивільної авіації Молдови.

“Близько 12:30 міністерство оборони отримало інформацію про те, що в повітряному просторі Республіки Молдова в районі Сорок було виявлено невстановлений невеликий об’єкт, схожий на метеорологічну повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта і траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян міжвідомча комісія з використання повітряного простору о 13:24 ухвалила рішення про тимчасове закриття повітряного простору”, – сказано у повідомленні.

Після перевірки інформації та з метою забезпечення відсутності загрози безпеці громадян, за пропозицією міністерства оборони повітряний простір було знову відкрито о 14:46.

“Національні органи влади діяли суворо відповідно до конкретних процедур, що застосовуються до подібних ситуацій. Наразі польоти здійснюються безпечно та надійно”, – йдеться у поясненні.