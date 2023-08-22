Політика

У Києві з візитом перебуває прем’єр Молдови

22 Серпня 2023 11:17
читать на русском →
молдова

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан 22-24 серпня перебуває із робочим візитом у Києві.

Про це свідчить положення, опубліковане сьогодні в “Офіційному віснику” Молдови, повідомляє Moldpres

Під час візиту до Києва Речана супроводжують віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля, а також міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та ін.

У програмі візиту до України передбачено теми, пов’язані з цими сферами діяльності та співробітництва, йдеться у повідомленні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Серпня 2023 10:03

ЗСУ з боєм увійшли у Роботине і організували евакуацію мирних мешканців
22 Серпня 2023 11:05

Президентка Угорщини Новак прибула на Закарпаття
22 Серпня 2023 10:53

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем
22 Серпня 2023 07:47

The New Yorker: Ілон Маск визнав, що торік спілкувався з Путіним
22 Серпня 2023 07:36

У Кривому Розі пролунав  вибух
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки