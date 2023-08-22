У Києві з візитом перебуває прем’єр Молдови

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан 22-24 серпня перебуває із робочим візитом у Києві.

Про це свідчить положення, опубліковане сьогодні в “Офіційному віснику” Молдови, повідомляє Moldpres.

Під час візиту до Києва Речана супроводжують віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля, а також міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та ін.

У програмі візиту до України передбачено теми, пов’язані з цими сферами діяльності та співробітництва, йдеться у повідомленні.