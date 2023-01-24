У Кремлі пригрозили Німеччині наслідками за дозвіл на постачання в Україну танків Leopard

У Кремлі пригрозили Німеччині погіршенням двосторонніх відносин між країнами в разі надання дозволу на постачання Україні танків Leopard.

Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

“Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але безумовно, подібні поставки не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків”, – сказав він.