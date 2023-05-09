У коаліції за створення Спецтрибуналу вже 37 країн, – Кулеба

До коаліції країн (Core Group), які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, входять уже 37 країн, і держави-учасниці на саміті групи підтвердили рішучість притягнути найвище керівництво РФ до відповідальності за злочин агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сьогодні Володимир Зеленський провів важливий саміт основної групи Спеціального трибуналу, ініційованого МЗС України. 37 учасників підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал забезпечить правосуддя”, – написав Кулеба у твіттері.

У свою чергу пресслужба МЗС зазначила, що всі учасники саміту одноголосно підтвердили підтримку притягнення найвищого політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за розв’язання агресивної війни проти України.

“Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціатори небачених з часів Другої світової війни звірств, першопричиною яких є злочин агресії, мають бути покарані шляхом створення незалежного механізму правосуддя”, – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За підсумками саміту держави коаліції ухвалили спільну заяву, в якій підтримали створення незалежного механізму правосуддя – Спеціального трибуналу.

Наразі до коаліції входять 37 держав, включно з усіма країнами G7, країнами Європейського Союзу та низкою країн Глобального Півдня. Результатом цієї роботи стане створення Спецтрибуналу і початок його роботи.