Політика

У FT написали про нібито контрабанду зброї з України. МЗС вимагає розслідувати, звідки фейк

16 Лютого 2023 21:37
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зброя, мзс

У Міністерстві закордонних справ відреагували на публікацію у Financial Times, у якій стверджується, що з України нібито постачається контрабандна зброя. Спікер МЗС Олег Ніколенко назвав матеріал FT фейком та дезінформацією на користь Росії.

6 лютого видання FT опублікувало матеріал під заголовком “Прем’єр-міністр Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС для приборкання контрабанди зброї з України”.

На початку статті зазначається, що Наталія Гаврилиця, нині експрем’єрка Молдови, розповіла журналістам про те, що її країна “спостерігає за збільшенням” контрабанди зброї, людей та товарів з України на тлі війни.

Далі у матеріалі від імені автора йдеться, що “незаконна контрабанда зброї, людей і товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії у лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої до країни за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати.

У відповідь, як йдеться у матеріалі, Брюссель створив центр підтримки у Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла “успішних зусиль у контексті припинення контрабанди зброї та людей”.

Ніколенко наголосив, що у прямій цитаті експрем’єрки немає того, що винесено у заголовок FT. Вона сказала: “Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці або посилюється <…> торгівля людьми чи контрабанда”.

Гаврилиця також сказала, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб “не дозволити мережі контрабанди розростись”.

“Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська експрем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні”, – зазначив Ніколенко.

Він зазначив, що цитати експрем’єрки Молдови у FT не відповідають заголовку, і автор статті не наводить жодних доказів контрабанди. Україна також не отримувала такої інформації від молдовської сторони.

“Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, щоб завадити постачанню західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії”, – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що минулого року цей автор уже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї з України. МЗС вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, “які мають усі ознаки дезінформації на користь Росії”.


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