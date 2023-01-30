У Білорусі зараз перебуває менше 10 тисяч російських військових — ДПСУ

На сьогодні на території Білорусі перебуває лише близько 9 тисяч російських військовослужбовців.

Про це у понеділок, 30 січня, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, раніше на полігонах у Білорусі солдатів ЗС РФ було більше, проте тих з російських мобілізованих, які вже пройшли підготовку, повернули назад до РФ, щоб надалі перекинути на ті напрямки, де зараз ведуться бойові дії.

«Поруч із нашим кордоном ми не відзначаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів (РФ та Білорусі). Вони переважно знаходяться на військових полігонах, які надала Білорусь. Загалом на території Білорусі може перебувати близько 9000 військовослужбовців РФ», — розповів представник ДПСУ в ефірі загальнонаціонального телемарафону.