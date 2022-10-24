Твердження Росії про українську “брудну бомбу” абсурдні, – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні “брудної бомби”, застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico.

“Твердження про те, що Україна готується використовувати “брудні бомби” в Україні, є абсурдним”, – заявив генсек Альянсу.

Він зауважив, що говорити про використання Україною “брудної бомби” на власній території”, за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.

“Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі”, – сказав Столтенберг.

Він застеріг Росію від використання неправдивих звинувачень “як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні”.