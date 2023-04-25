Трамп відреагував на рішення Байдена йти на другий термін

Ексочільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання Джо Байдена на посаду президента США зросте загроза третьої світової війни.

Про це Трамп розповів у інтерв’ю Newsmax.

“Гадаю, може статися щось погане. У цієї країни проблеми, ми закінчимо Третьою світовою війною. Вони говорять про ядерну зброю, а у нас людина, яка не розуміє, що відбувається”, – прокоментував Дональд Трамп заяву Джо Байдена про участь у президентських виборах 2024 року.

Трамп додав, що РФ не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, а навколо Тайваню не зростала б напруга, якби він залишився у Білому домі.

“У вас є Китай і Тайвань: вони ніколи не говорили так, коли я був там. Вони знали, що так говорити не можна. Були нульові шанси, що Україна та Росія робили б те, що вони роблять зараз. Нульові шанси, що Росія б розпочала вторгнення. Я б порозумівся з Путіним, і Путін ніколи б цього не зробив”, – переконаний Трамп.

Він також підкреслив, що США продемонстрували слабкість, коли вийшли з Афганістану у 2021 році, що мало великі геополітичні наслідки.

“Це було шокуюче, і багато в чому це було пов’язано з Афганістаном, ми виглядали такими дурними і такими слабкими, коли вони здали Афганістан. Я думаю, що це був найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин, Іран дивляться на це, усі вони бачать слабкість”, – пояснив Трамп.