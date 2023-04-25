Політика

Трамп відреагував на рішення Байдена йти на другий термін

25 Квітня 2023 16:43
36
читать на русском →
трамп

Ексочільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання Джо Байдена на посаду президента США зросте загроза третьої світової війни.

Про це Трамп розповів у інтерв’ю Newsmax.

“Гадаю, може статися щось погане. У цієї країни проблеми, ми закінчимо Третьою світовою війною. Вони говорять про ядерну зброю, а у нас людина, яка не розуміє, що відбувається”, – прокоментував Дональд Трамп заяву Джо Байдена про участь у президентських виборах 2024 року.

Трамп додав, що РФ не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, а навколо Тайваню не зростала б напруга, якби він залишився у Білому домі.

“У вас є Китай і Тайвань: вони ніколи не говорили так, коли я був там. Вони знали, що так говорити не можна. Були нульові шанси, що Україна та Росія робили б те, що вони роблять зараз. Нульові шанси, що Росія б розпочала вторгнення. Я б порозумівся з Путіним, і Путін ніколи б цього не зробив”, – переконаний Трамп.

Він також підкреслив, що США продемонстрували слабкість, коли вийшли з Афганістану у 2021 році, що мало великі геополітичні наслідки. 

“Це було шокуюче, і багато в чому це було пов’язано з Афганістаном, ми виглядали такими дурними і такими слабкими, коли вони здали Афганістан. Я думаю, що це був найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин, Іран дивляться на це, усі вони бачать слабкість”, – пояснив Трамп.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Квітня 2023 17:03
17

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
25 Квітня 2023 15:37
36

Підвищення цін на електроенергію знову відклали
25 Квітня 2023 14:14
28

Кількість жертв ракетного удару по музею у Куп’янську зросла до двох
25 Квітня 2023 13:19
31

Байден балотуватиметься на другий президентський термін
25 Квітня 2023 12:57
107

Медведєв: “Ядерна зброя – це скріпа Росії”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки