The New York Times: США планують оголосити про постачання Україні касетних боєприпасів

США збираються оголосити про постачання Україні касетних боєприпасів . Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена.

Видання зазначає, що раніше Вашингтон не погоджувався надсилати Києву такі снаряди через загрозу для мирного населення.

CBS News з посиланням на американських чиновників пише, що США цього тижня ухвалять рішення. Вашингтон розглядає можливість відправити Києву такі снаряди, оскільки Україна потребує боєприпасів для наступу, який просувається «повільніше, ніж очікувалося», наголошує видання.