Під час зустрічі з президентом рф у кремлі, сирійський авторитарний лідер висловив пропагандистську тезу, називаючи південні регіони України “історично російськими землями”, які, за його словами, були передані Україні більше 100 років тому Леніним.

Він стверджує, що незалежно від конфлікту на сході України, ці території є російськими. Сирійський глава також заявив, що його країна визнає нові кордони росії, що означає прийняття окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Він також підтримав війну росії в Україні, стверджуючи, що ЗС рф бореться з нацистами, яких підтримує Захід.