Політика

Стало відомо, хто з іноземних лідерів приїде до Путіна на 9 Травня

24 Квітня 2023 15:35
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росія

9 травня на святкуванні Дня перемоги у Москві буде присутній лише один іноземний лідер – президент Киргизстану Садир Жапаров.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними видання “Відомості”, 9 травня у Москві буде присутній лише один іноземний лідер – Садир Жапаров.

Президента Киргизстану на святкування Дня перемоги запросив до Росії наприкінці березня віцепрем’єр РФ Олексій Оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді.

За даними джерела у Кремля Садир Жапаров у ході візиту, який відбудеться 8-9 травня, проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.


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