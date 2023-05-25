Політика

США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

25 Травня 2023 21:42
5
читать на русском →

США рішуче засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, проте поки що не бачать приводу переглядати готовність своїх ядерних сил, заявив представник держдепу Метью Міллер.

“Я не буду говорити про жодні факти чи оцінки, які в нас можуть бути. Я скажу, що ми рішуче засуджуємо цю домовленість, це черговий зразок безвідповідальної поведінки, яку ми спостерігаємо з боку РФ”, – заявив Міллер під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Він знову заявив, що в США “не бачать причин змінювати свій підхід у тому, що стосується готовності ядерних сил”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Травня 2023 20:10
76

F-16 для України. Остін озвучив домовленість “Рамштайну”
25 Травня 2023 21:11
9

Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
25 Травня 2023 20:29
42

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища: три селища під загрозою підтоплення
25 Травня 2023 19:31
67

Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик знищено
25 Травня 2023 19:15
17

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та Красногорівки, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки