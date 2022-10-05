Політика

США запустили виробництво боєприпасів, аби забезпечити потреби України, – Держдеп

5 Жовтня 2022 08:07
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сша, зброя

Сполучені Штати “уважно стежать” за темпами витрат боєприпасів Збройними силами України, аби забезпечувати їхні потреби.

Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер на брифінгу в Пентагоні, інформує Радіо Свобода.

“Ми дуже уважно стежимо за їхніми темпами витрат боєприпасів, щоб бути впевненими, що в них є те, що потрібно для контрнаступу”, – сказала чиновниця.

Купер висловила впевненість, що додаткові системи HIMARS, які США надають в новому пакеті допомоги, посилять можливості України на полі бою.

“США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів. І ми бачимо, що наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів. Ми провели зустріч минулого тижня із союзниками та директорами з озброєнь, де обговорили шляхи, аби забезпечити сталість індустріальної бази для подальшої підтримки України. Тим часом Росія звертається до Північної Кореї та Ірану по допомогу”, – порівняла вона.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи Сполученим Штатами вистачає боєприпасів для власних потреб і для надання допомоги Україні, представниця Держдепу підтвердила, що виробництво боєприпасів у країні нарощується.

“З часом у нас буде сталий темп виробництва як для нас самих, так і для українців”, – пообіцяла вона.

Коментуючи питання щодо того, чи США розглядають надання Україні ракет великої дальності ATACMS, Купер висловила думку, що наразі установки HIMARS дозволяють Збройним Силам вражати більшість цілей на полі бою.


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