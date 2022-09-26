Політика

США виділять Україні $457,5 мільйона безпекової допомоги, – Блінкен

26 Вересня 2022 17:00
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сша, допомога

Уряд Сполучених Штатів надасть Україні додатково 457,5 мільйона доларів, зокрема на підтримку цивільної безпеки на тлі агресії росії.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Твіттері.

«Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйона доларів на підтримку цивільної безпеки, щоб зберегти життя та зміцнити спроможності наших українських партнерів у правоохоронній сфері та кримінальному правосудді», – написав він.

Блінкен зазначив, що США поділяють відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні.


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