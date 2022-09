США виділять Україні $457,5 мільйона безпекової допомоги, – Блінкен

Уряд Сполучених Штатів надасть Україні додатково 457,5 мільйона доларів, зокрема на підтримку цивільної безпеки на тлі агресії росії.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Твіттері.

«Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйона доларів на підтримку цивільної безпеки, щоб зберегти життя та зміцнити спроможності наших українських партнерів у правоохоронній сфері та кримінальному правосудді», – написав він.

Блінкен зазначив, що США поділяють відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine.