Політика

США ввели санкції проти громадян Ірану, пов’язаних із постачанням безпілотників до Росії

6 Січня 2023 18:04
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санкції, іран

Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

“Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США включило до переліку санкцій шість керівників та членів ради директорів компанії Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського оборонного виробника, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Іран передав ці БПЛА для використання у неспровокованій агресивній війні Росії в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до списку санкцій включено:

  • Голова Ради директорів QAI Сейєд Ходжатолла Горейші. Він керував військовими дослідженнями та розробками Ірану та відповідав за переговори щодо угоди Ірану з Росією про постачання іранських БПЛА для війни Росії проти України.
  • Керуючий директор QAI та член ради директорів фірми Гассем Дамавандіан. У своїй ролі керівника директора він, ймовірно, сприяв постачанню компанією QAI БПЛА іранським військовим службам, а також навчанню російського персоналу використанню БПЛА, вироблених QAI.
  • Головний член Ради директорів QAI Хамідрез Шаріфі-Техрані. Він їздив на міжнародні конференції, пов’язані з БПЛА, і, безперечно, брав участь у постачанні БПЛА та відповідного обладнання іранським військовим службам.
  • Реза Хакі, Маджид Реза Ніязі-Ангілі та Валі Арланізаде (Арланізаде) члени Ради директорів QAI.

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