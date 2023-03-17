США відправили інший безпілотник в акваторію Чорного моря

США направили новий розвідувальний БПЛА у бік Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За даними сервісу Flightradar, RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія та пізніше зайшов до акваторії Чорного моря.

CNN раніше писало, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії та спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА.

За пересуваннями БПЛА зараз спостерігає понад 11 тисяч людей.