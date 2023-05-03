Політика

США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, – ЗМІ

3 Травня 2023 07:33
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зброя, сша

Влада Сполучених Штатів Америки сьогодні, 3 травня, анонсує передачу Україні нового озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, наша країна вперше отримає ракети Hydra 70.

Про це повідомила кореспондент Politico у Пентагоні Лара Селігман у Twitter.

За її словами, загальна вартість пакету військової допомоги становитиме 300 мільйонів доларів.

Вона уточнила, що до пакету увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка, запасні частини та ракети Hydra 70.

Варто зауважити, що Hydra 70 – це ракети малої дальності, які є некерованими. Їх запускають за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.


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