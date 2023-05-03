США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, – ЗМІ

Влада Сполучених Штатів Америки сьогодні, 3 травня, анонсує передачу Україні нового озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, наша країна вперше отримає ракети Hydra 70.

Про це повідомила кореспондент Politico у Пентагоні Лара Селігман у Twitter.

За її словами, загальна вартість пакету військової допомоги становитиме 300 мільйонів доларів.

Вона уточнила, що до пакету увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка, запасні частини та ракети Hydra 70.

Варто зауважити, що Hydra 70 – це ракети малої дальності, які є некерованими. Їх запускають за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

BREAKING: Biden administration set to announce a $300M package of military aid for Ukraine tomorrow, including artillery and mortar ammunition, trucks, heavy equipment, spare parts, and Hydra-70 rockets, per US officials – w/ @reporterjoe — Lara Seligman (@laraseligman) May 2, 2023