Політика

США розглядають передачу Україні танків, проте для цього є певні умови

20 Вересня 2022 12:28
175

Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні танки, але спершу українські військові мають навчитися їх використовувати та обслуговувати.

Про це CNN на умовах анонімності заявив високопоставлений американський чиновник з питань оборони.

Питання передусім полягає у можливості України обслуговувати ці танки і забезпечення навчання екіпажів для ефективного бойового застосування.

За словами чиновника, танки “абсолютно готові” для надання Україні в майбутньому, але це не варіант для негайної передачі через проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням.

“Ми розглядаємо всі українські збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в розбудові цих можливостей”, – сказав чиновник.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
Александр КИРШ

Закрытие проекта “россия” назначено на 2023-й год
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
усі думки
ТОП-новини
20 Вересня 2022 15:57
151

“Спробуйте… Буде цікаво”. У Зеленського прокоментували “референдуми” на окупованих територіях
20 Вересня 2022 16:46
26

Українці майже одноголосно підтримують ЗСУ – опитування
20 Вересня 2022 16:14
86

Укроборонпром спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод
20 Вересня 2022 15:20
75

Словенія передасть Україні 28 танків M-55S
20 Вересня 2022 14:44
105

Референдум у “Л/ДНР” призначили на 23-27 вересня
Останні новини
усі новини