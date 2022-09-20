США розглядають передачу Україні танків, проте для цього є певні умови

Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні танки, але спершу українські військові мають навчитися їх використовувати та обслуговувати.

Про це CNN на умовах анонімності заявив високопоставлений американський чиновник з питань оборони.

Питання передусім полягає у можливості України обслуговувати ці танки і забезпечення навчання екіпажів для ефективного бойового застосування.

За словами чиновника, танки “абсолютно готові” для надання Україні в майбутньому, але це не варіант для негайної передачі через проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням.

“Ми розглядаємо всі українські збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в розбудові цих можливостей”, – сказав чиновник.