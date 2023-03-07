Політика

США проводять оцінку українських пілотів для навчання на F-16, – CNN

7 Березня 2023 07:00
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зброя, сша

Група українських пілотів знаходиться у Сполучених Штатах для оцінки навчання на F-16, яку проводить Національна гвардія ВПС штату Аризона.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіційних осіб, 162-й винищувальний авіаполк, що літає на винищувачах F-16, базується у міжнародному аеропорту Тусона та навчає міжнародні льотні екіпажі на літаках четвертого покоління.

На сайті Wing повідомляється, що воно підготувало пілотів із 25 країн, які зараз експлуатують F-16.

Один із чиновників повідомив, що ще 10 українських льотчиків можуть приїхати до США для такої самої оцінки та оцінки.


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