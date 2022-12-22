Політика

США посилили санкції проти ПВК Вагнера

22 Грудня 2022 17:50
25
вагнер, санкції

Адміністрація США посилила санкції щодо російської приватної військової компанії, відомої як “група Вагнера”. Про це повідомляє Reuters.

ПВК Вагнера була додана в списки санкцій ще в 2017 році, проте тепер вона буде вважатися “кінцевим військовим користувачем” (military end user) і для неї буде жорстко обмежений доступ до технологій та обладнання, вироблених у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

Заступник міністра торгівлі США Алан Естевес зазначив, що “група Вагнера – одна з найвідоміших компаній найманців, яка постійно практикує звірства та порушення прав людини по всій Україні”.

“Ми посилаємо чіткий сигнал недержавним суб’єктам, які намагаються перехопити естафету жорстокості від збройних сил Путіна”, – заявив Естевес.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 18:42
36

Росіяни намагаються покращити положення на двох напрямках та вести наступ на Донбасі, – Генштаб
22 Грудня 2022 20:01
21

Північна Корея продала зброю ПВК «вагнер» для війни в Україні, – Reuters
22 Грудня 2022 16:37
33

G7 заявив про готовність виділити Україні 32 млрд доларів в 2023 році
22 Грудня 2022 14:35
153

WP: у США є три моделі закінчення війни в Україні
22 Грудня 2022 14:25
129

СБУ оголосила в розшук Дмитра Святоша
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки