США посилили санкції проти ПВК Вагнера

Адміністрація США посилила санкції щодо російської приватної військової компанії, відомої як “група Вагнера”. Про це повідомляє Reuters.

ПВК Вагнера була додана в списки санкцій ще в 2017 році, проте тепер вона буде вважатися “кінцевим військовим користувачем” (military end user) і для неї буде жорстко обмежений доступ до технологій та обладнання, вироблених у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

Заступник міністра торгівлі США Алан Естевес зазначив, що “група Вагнера – одна з найвідоміших компаній найманців, яка постійно практикує звірства та порушення прав людини по всій Україні”.

“Ми посилаємо чіткий сигнал недержавним суб’єктам, які намагаються перехопити естафету жорстокості від збройних сил Путіна”, – заявив Естевес.