США перешкоджають діяльності ПВК «Вагнер» у світі – ISW

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та причетність до злочинів у ЦАР і Малі.

“Посилення санкцій щодо певних організацій поза РФ та зосередження уваги на діяльності ПВК “Вагнер” свідчить про те, що Мінфін США намагається завадити спробам “вагнерівців” відновити військову діяльність за межами України”, – мовиться у звіті ISW.

Фахівці припускають, що ПВК “Вагнер” наразі вдається до спроб повернути вплив у африканських країнах, зокрема відновити позиції та ролі, на яких зосереджувала значну увагу перед тим, як взяти участь у вторгненні РФ на територію України.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

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