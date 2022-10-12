США передадуть Україні системи ППО якомога швидше, — глава Пентагону

Сполучені Штати передадуть Україні системи протиповітряної оборони так швидко, як це можливо.

Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

«Ми збираємося надати системи, які є у нас, які мають такі країни, як Німеччина. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до тих систем, які українські сили вже використовують», — сказав Остін.

На події у Брюсселі вже відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він каже, що черговий «Рамштайн» для України історичний, бо там ухвалюють рішення щодо посилення української системи ППО.

«Це те, що нам потрібно. Ми в постійному діалозі з нашими союзниками», — зазначив Єрмак.