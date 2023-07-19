США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 млрд доларів

Міністерство оборони США в середу оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Допомога виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів, а не беруть із запасів міністерства оборони.
До нового пакету увійдуть:
- Чотири системи ППО NASAMS і боєприпаси до них;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- ракети TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- обладнання для безпеки портів;
- тактичні захищені системи зв’язку;
- навчання, технічне обслуговування та підтримки.