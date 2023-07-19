Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 млрд доларів

19 Липня 2023 19:57
читать на русском →
зброя, сша

Міністерство оборони США в середу оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Допомога виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів, а не беруть із запасів міністерства оборони.

До нового пакету увійдуть:

  • Чотири системи ППО NASAMS і боєприпаси до них;
  • артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • обладнання для розмінування;
  • ракети TOW;
  • БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • обладнання для безпеки портів;
  • тактичні захищені системи зв’язку;
  • навчання, технічне обслуговування та підтримки.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Липня 2023 19:57

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 млрд доларів

19 Липня 2023 18:34

“Зерновий коридор” не буде у безпеці, якщо ООН не почне працювати, – Зеленський
19 Липня 2023 18:30

РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
19 Липня 2023 17:44

Знайшовся ексглава СБУ Баканов, він став адвокатом
19 Липня 2023 17:04

“Те, що відбувається на фронті, це ганьба”: з’явилося звернення Пригожина до найманців у Білорусі

Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

усі думки