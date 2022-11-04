США не побачили розкрадань зброї в Україні, – Пентагон

США протягом останніх кількох місяців провели «численні інспекції» щодо відстеження американської зброї, яку надали Україні. Однак Сполучені Штати не мають доказів незаконного широкого перенаправлення зброї.

Про це заявив речник Пентагону та бригадний генерал Патрик Райдер, цитує AFP.

«Невелика група, до складу якої входять співробітники посольства США в Києві — Офісу аташе з питань оборони — провела численні інспекції постачання американської військової допомоги протягом останніх кількох місяців на місцях в Україні», — сказав він.

Райдер додав, що ці місця не розташовуються поблизу лінії фронту, і додав, що «інспекції не були реакцією».

«У нас немає доказів широкого перенаправлення допомоги США у сфері безпеки в Україні», — зазначив речник.