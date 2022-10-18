Політика

США намагаються прискорити постачання передових систем ППО Україні, – CNN

18 Жовтня 2022 12:51
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зброя, сша

Міністерство оборони США намагається прискорити доставку в Україну двох передових зенітно-ракетних систем, оскільки Росія все частіше використовує поставлені Іраном безпілотники.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними офіційних осіб Пентагону, США вже передали Україні вісім NASAMS, включаючи дві за прискореною процедурою.

Наразі ці системи виробляються компанією Raytheon у співпраці з норвезькою компанією Kongsberg Defense and Aerospace. США сподіваються завершити виробництво двох систем до кінця жовтня або початку листопада – можливо, на цілий місяць раніше, ніж планувалося спочатку.

Після того, як системи будуть готові, їх ще потрібно перевезти в Україну. NASAMS буде доставлений в сусідню країну, а потім відправлений наземним транспортом в Україну.


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