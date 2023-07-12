США анонсували “значний” пакет допомоги для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та лідери НАТО під час саміту у Вільнюсі «одноголосно погодилися» надати Україні «значний» пакет допомоги. Про це повідомила старша директорка Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут, передає CNN.

Деталі пакета допомоги Слоут не розкрила. Відомо також, що Північноатлантичний Альянс проведе установче засідання Ради Україна-НАТО перед зустріччю Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Слоут, на порядку денному засідання буде «близька та довгострокова підтримка України».

Пізніше, 12 липня, Байден виступить з великою промовою про зовнішню політику, розмірковуючи про силу та могутність НАТО.