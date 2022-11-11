Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України вже дійсно зайшли в Херсон.

“Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті”, – сказав президент.

За його словами, навіть коли місто ще не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць та будівель російську символіку та будь-які сліди перебування військ РФ у Херсоні.

“Так само буде і в тих містах, які ще чекають нашого повернення. Україна прийде до всіх своїх людей”, – додав глава держави.