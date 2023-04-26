Політика

Словенія таємно передала Україні 20 БТР Valuk, – ЗМІ

26 Квітня 2023 16:38
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зброя, словенія

Словенія цього тижня в умовах повної таємності доставила в Україну 20 бронетранспортерів Valuk.

Про це повідомляє 24UR.

Як зазначає видання, неназвані джерела розповіли, що транспортування в Україну вже повністю завершилося цього тижня. При цьому операція з передачі тривала кілька місяців, оскільки бронетехніка потребувала підготовки та обслуговування.

Журналісти додають, що техніку спочатку доставляли до однієї з прилеглих країн транспортними літаками. Ймовірно, її перевезли до одного з двох логістичних центрів збору допомоги Україні у Польщі чи Словаччині.

Варто зауважити, що всього Словенія мала 85 одиниць БТР Valuk. Така техніка обладнана 40 мм автоматичними гранатометами або 12,7 мм кулеметами. Це найменш стара техніка, яку країна передала Україні.


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