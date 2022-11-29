Словаччина передала Україні 30 БМП-1

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

“Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю”, – написав Надь у твіттері у вівторок.