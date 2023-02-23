Політика

“Скарги Пригожина” підтверджують, що його хизування незалежністю “Вагнера” від Міноборони РФ було брехнею, – ISW

23 Лютого 2023 08:08
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вагнер

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі та підтримало попередні оцінки про розкол у військовому командуванні РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин звинуватив Міноборони у брехні про постачання всіх частин необхідними артилерійськими боєприпасами, заявивши натомість, що сили Вагнера отримують лише 20 відсотків обіцяного арсеналу.

Пригожин заявив, що заява Міноборони є плювком на адресу ПВК та спробою приховати злочини.

Пригожин опублікував досьє, в якому протиставляє використання артилерійських боєприпасів силами “Вагнера” з того, що Міноборони видає іншим військовим частинам.

Багато відомих російських блогерів кинулися захищати Пригожина,

“Скарги Пригожина” підтверджують, що його більш раннє хизування незалежністю “Вагнера” від Міноборони Росії було брехнею”, – зазначають аналітики.


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