Політика

Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня

9 Травня 2023 18:16
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росія, китай

Глава КНР Сі Цзіньпін не привітав Володимира Путіна з нагоди святкувань 9 травня в Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інтернет-сторінку дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера.

Зокрема, жодного повідомлення про вітання лідера Китаю Сі Цзіньпіна на адресу російського президента немає на сайті МЗС та в національних китайських ЗМІ.

Наразі опубліковано лише два повідомлення про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі Цзіньпіна президенту Руанди Полю Кагаме з приводу великих жертв і завданих матеріальних втрат через катастрофічні дощі в цій африканській країні.


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