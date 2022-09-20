Штати розглядають можливість надати Україні додаткову допомогу у 12 млрд доларів, – CNN

Вона включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, сенатори-республіканці попередньо підтримали виділення додаткової допомоги Україні, про яку просив Білий дім.

“На таємній нараді, яка відбулася 19 вересня, обговорили пакет допомоги Україні. Попередньо він становитиме 12 млрд доларів. І включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Обговорення відбуваються в критичний момент російської війни в Україні. Офіційні особи США загалом розглядають нещодавню активність України як доказ того, що типи зброї та розвідувальні дані, які Захід надає Україні в останні місяці, були ефективними.