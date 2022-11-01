Штати передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом

Україна загалом отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті вже найближчим часом.

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

“США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість – буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE”, – сказав представник Пентагону.

Він додав, що Україна отримає системи ППО і від інших країн.

“Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS”, – розповіли у міноборони США.