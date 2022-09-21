Шойгу назвав втрати РФ у війні та нафантазував про українські

За даними Міноборони РФ, на сьогоднішній день втрати Росії складають майже 6 тисяч військових.

“Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб і тут не можу відзначити, наших хлопців, які мужньо виконують свій обов’язок. Не можу сказати про наших медиків – із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу”, – заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

При цьому Шойгу заявив, що Україна у війні втратила понад 100 тисяч людей убитими та пораненими.