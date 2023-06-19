Шмигаль не побачив підстав для ініціювання звільнення Ткаченка

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

“Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем’єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.”, – йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Водночас наголошується, що від Ткаченка на адресу Секретаріату уряду надійшов лист щодо цієї петиції, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом до прем’єра Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції заявляв, що перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво його діяльністю в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.