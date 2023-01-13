Шевченка, Суркіса, Шуфрича, Беленюка, Кожем’якіна, Зубка та Проніна виключили зі складу НОК

Національний олімпійський комітет (НОК) України ухвалив рішення про відставку спортивних функціонерів, обраних на період 2022-2026 років.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час Генеральної асамблеї НОК офіційно затвердив рішення щодо прийняття відставки членів футболіста та тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК; олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Жана Беленюка; президента Федерації хокею України Георгія Зубка; народного депутата від фракції “Батьківщина” Андрія Кожем’якіна; народного депутата Григорія Суркіса; виконувача обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету. Також до складу виконкому НОК включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

Серед іншого, за дії, що шкодять репутації НОК, було виключено почесного члена Комітету Миколу Кравченка.