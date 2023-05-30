Політика

Сенатор Грем про ордер на арешт в РФ: “Носитиму як почесний орден”

30 Травня 2023 09:42
26
читать на русском →
росія, сша

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що пишається виданим у Російській Федерації ордером на його арешт, і покликав опонентів до Міжнародного кримінального суду.

Про це Грем написав у твіттері.

“Я носитиму ордер на арешт, виданий корумпованим та аморальним урядом Путіна, як орден пошани”, – пообіцяв він.

Грем додав, що готовий прибути до Міжнародного кримінального суду – якщо так само вчинять росіяни, які хочуть його заарештувати.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 10:51
64

Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
30 Травня 2023 11:55
15

Україна повернула тіла 79 полеглих захисників
30 Травня 2023 11:43
52

Один із дронів впав біля резиденції Путіна під Москвою, – ЗМІ
30 Травня 2023 09:25
33

РФ у 2022 році збільшила витрати на армію щонайменше до $86,4 млрд, – розвідка Британії
30 Травня 2023 08:51
137

Наслідки атаки на Київ (фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки