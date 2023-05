Сенатор Грем про ордер на арешт в РФ: “Носитиму як почесний орден”

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що пишається виданим у Російській Федерації ордером на його арешт, і покликав опонентів до Міжнародного кримінального суду.

Про це Грем написав у твіттері.

“Я носитиму ордер на арешт, виданий корумпованим та аморальним урядом Путіна, як орден пошани”, – пообіцяв він.

Грем додав, що готовий прибути до Міжнародного кримінального суду – якщо так само вчинять росіяни, які хочуть його заарештувати.

I will wear the arrest warrant issued by Putin’s corrupt and immoral government as a Badge of Honor. 🏅 https://t.co/0L2I5PfuoM